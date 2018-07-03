تفاصيل تعاقد ريال مدريد مع نيمار

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر ريال مدريد الإسباني بيانًا رسميًا ينفي اهتمامه بضم النجم البرازيلي نيمار، بعد ظهور شائعات تؤكد التقدم بعرض للحصول على خدمات أغلى لاعب في العالم بحسب ما ذكرت قناة العربية.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن قناة "تي في إي" تقديم ريال مدريد عرضا يقدر بـ310 ملايين يورو إلى باريس سان جيرمان لضم نيمار.

وقال النادي في البيان عبر موقعه الرسمي: تلك المعلومات خاطئة تمامًا، لم نقدم أي عرض إلى باريس سان جيرمان أو اللاعب، نشعر بالدهشة تجاه قدرة التلفزيون العام الإسباني على بث معلومات كاذبة دون التحقق من صحة المعلومات مع أي من الطرفين، والتي كان من الممكن نفيها بسهولة.

وضم النادي الفرنسي، المهاجم البرازيلي في الصيف الماضي من برشلونة الإسباني بـ220 مليون يورو، ما يجعله أغلى لاعب في العالم.