ميسي يطلب صلاح في برشلونة بعد صدمة المونديال

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، طالب إدارة نادى برشلونة الإسباني بتدعيم صفوف الفريق الكتالوني بالعديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تحقيق حلم الحصول على بطولة دورى ابطال اوروبا الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة أن ليونيل ميسي، الذى يعاني من صدمة الخروج المبكر مع منتخب الأرجنتين من بطولة كأس العالم المقامة حالياً فى روسيا وبالتحديد من دور الـ 16 أمام فرنسا، أكد لإدارة برشلونة أن الأولوية فى الموسم المقبل هى الحصول على لقب دورى ابطال اوروبا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن ليونيل ميسى طالب إدارة برشلونة بالتعاقد مع الثنائى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، وميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس الإيطالى، حيث يرى النجم الأرجنتينى أن محمد صلاح وبيانيتش يعدان صفقتين مثاليتين للنادى الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة على دراية بطلبات ليونيل ميسي لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني وسيكون راضياً حال نجاح الإدارة فى التعاقد مع أحدهما، وفقا لليوم السابع.