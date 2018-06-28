ألمانيا رابع مصابي لعنة لقب المونديال في 20 عاماً

المصدر: دبي - زياد فؤاد

واصل المنتخب الألماني تأصيل فكرة اللعنة التي تصيب حامل لقب كأس العالم، بعدما ودّع أمس البطولة من دورها الأول، إثر خسارته بهدفين مقابل لا شيء أمام المنتخب الكوري الجنوبي في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة لكأس العالم 2018 المقام حالياً بروسيا. وأصبح المنتخب الألماني رابع حامل للقب يودّع المونديال من الدور الأول.

فيما صار أشبه بلعنة تصيب من يتوّج بكأس العالم في السنوات الـ20 الأخيرة.

واحتل المنتخب الألماني حامل لقب كأس العالم 2014 المركز الأخير في مجموعته بفارق الأهداف عن المنتخب الكوري الجنوبي، وكلاهما ودّع المونديال، فيما صعد إلى ثمن النهائي عن المجموعة كل من المنتخبين السويدي والمكسيكي، بالرغم من خسارة الأخير بثلاثية أمام السويد. وبدأت لعنة لقب المونديال منذ أن ودّع المنتخب الفرنسي من الدور الأول في كأس العالم 2002، بعدما كان حامل لقب نسخة 1998، بينما أفلت المنتخب البرازيلي من المصير نفسه بعد تتويجه بلقب العالم 2002.

بينما في 2010 ودّع المنتخب الإيطالي حامل لقب كأس العالم 2006 من الدور الأول للبطولة المقامة في جنوب إفريقيا، والأمر نفسه حدث مع منتخب إسبانيا في 2014، بعدما شارك كحامل لقب بطولة 2010، ليأتي المنتخب الألماني ويكمل اللعنة بوداعه الدور الأول، بعدما كان حامل لقب نسخة 2014 التي أقيمت في البرازيل.