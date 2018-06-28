حسم المشاركة الكورية الموحدة اليوم

المصدر: جاكرتا - ا ف ب

أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي في بيان، أن ممثلين من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية يلتقون اليوم في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، مع ممثلين للمجلس القاري ومسؤولين في اللجنة المنظمة، لبحث المشاركة الكورية الموحدة في دورة الألعاب الآسيوية «الأسياد».

وأشار البيان إلى الأمل في التوصل إلى تقرير كافة الأمور، مع دخولنا العد التنازلي للدورة.

وأضاف البيان: يوجد تصور من قبل الكوريين الجنوبيين عن عدد الرياضات التي يمكن أن تضم فرقاً مشتركة بين البلدين، وعلينا بحث الأمر مع المسؤولين الرياضيين في كوريا الجنوبية. وأشار بيان المجلس الأولمبي الآسيوي إلى أنه «من المثير جداً رؤية شبه الجزيرة الكورية موحدة من خلفية رياضية».وسبق للكوريتين تشكيل فريق موحد في لعبة الهوكي على الجليد للسيدات، في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية التي استضافتها كوريا الجنوبية في فبراير الماضي في بيونغ تشانغ.