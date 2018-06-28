ميلان خارج المسابقات الأوروبية عامين لمخالفته قواعد اللعب النظيف

المصدر: لوزان - وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استبعاد فريق ميلان الإيطالي من المشاركة في مسابقاته لمدة عامين لمخالفته قواعد اللعب النظيف، ولن يستطيع الفريق بالتالي اللعب في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الذي تأهل إليه.

وانتقلت ملكية النادي الشهير من رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني إلى مستثمرين صينيين في أبريل 2017 مقابل 740 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين بدا الاتحاد الأوروبي قلقاً إزاء الاستقرار المالي لملاك النادي الذي أنفق 200 مليون يورو الصيف الماضي لاستقدام لاعبين جُدد، ما رتب عليه قرضاً عملاقاً لصندوق استثمار أميركي.

الجدير بالذكر أن من حق ميلان اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي لإيقاف القرار قبل انطلاق الموسم الجديد، وفي حالة فشله في الأمر من المقرر أن يلعب أتلانتا بدلاً من ميلان في الدوري الأوروبي، وكان ميلان حقق المركز السادس الموسم الماضي، وتأهل إلى دور المجموعات للدوري الأوروبي.