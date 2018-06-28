السويسري يانكو إلى بورتو

المصدر: سانت إتيان - أ ف ب

أعلن نادي سانت اتيان، سابع الدوري الفرنسي لكرة القدم في الموسم المنصرم، أن مدافعه السويسري سايدي يانكو «22 عاماً» وقع عقداً مع بورتو البرتغالي لمدة 4 سنوات، مقابل 3 ملايين يورو «وفقاً للصحافة الفرنسية».

وبدأ المدافع السويسري مسيرته مع غلوب زيوريخ، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد (2014 ـ 2015) دون أن يستطيع فرض نفسه فأعاره إلى بولتون (2015)، ولم ينجح مع سلتيك (2015 ـ 2017) فأعاره إلى بارنسلي (2016 ـ 2017) من الدرجة الأولى في انجلترا.

وشارك يانكو مع سانت اتيان في 22 مباراة الموسم الماضي، 21 منها في الدوري الفرنسي، وعانى من صعوبات في فرض نفسه.