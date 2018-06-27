استبعاد ميلان من المسابقات لعامين بسبب اللعب المالي النظيف

المصدر: أ ف ب

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الاربعاء استبعاد فريق ميلان الايطالي عن المشاركة في مسابقاته لمدة عامين لمخالفته قواعد اللعب النظيف، ولن يستطيع بالتالي اللعب في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الذي تأهل اليه.

وانتقلت ملكية النادي الشهير من رئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلوسكوني الى مستثمرين صينين في إبريل 2017 مقابل 740 مليون يورو. ومنذ ذلك الحين، بدا الاتحاد الاوروبي قلقا ازاء الاستقرار المالي للكونسورسيوم الذي انفق 200 مليون يورو الصيف الماضي لاستقدام لاعبين جدد ما رتب عليه قرضا عملاقا لصندوق استثمار اميركي.