ناينغولان إلى إنتر مقابل 38 مليون يورو

المصدر: روما - أ ف ب

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم أمس تعاقده مع لاعب خط الوسط البلجيكي راديا ناينغولان قادما من روما مقابل 38 مليون يورو بموجب عقد يمتد لفترة أربعة أعوام. وكتب ناينغولان على الموقع الإلكتروني لناديه الجديد «يمكننا أن نحقق نتائج جيدة إن كان في الدوري أو في دوري أبطال أوروبا. يملك إنتر تاريخا عريقا خلفه وعليه الآن أن يعود إلى دوره الريادي في أوروبا». وأعلن ناينغولان أخيرا اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب بلجيكا في سن الـ 30 عاما فقط بعد قرار المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز عدم استدعائه للفريق المشارك في مونديال روسيا.