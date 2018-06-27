هانوفر يتعاقد مع البرازيلي والاس

المصدر: هانوفر - د ب أ

أعلن نادي هانوفر الألماني، أمس، تعاقده مع البرازيلي والاس لاعب وسط هامبورج، ووقع والاس (23 عاماً) عقداً يمتد أربعة أعوام مع هانوفر في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بنحو 7 ملايين دولار. وبعد فوزه مع المنتخب البرازيلي بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، انضم والاس إلى هامبورج في شتاء 2017 لكنه فشل في التأقلم مع الفريق. وعوقب والاس خلال حضوره مع هامبورغ بالإيقاف لأسباب انضباطية، ولكن هانوفر لا يشعر بالقلق من هذا الأمر. وقال هورست هيلدت مدير الكرة في هانوفر: «والاس لاعب رائع يمتلك كل المقومات التي نبحث عنها في هذا المركز».