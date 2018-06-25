«العمومية» تطالب باستقالة رئيس سبورتينغ

المصدر: لشبونة - أ ف ب

طلبت الجمعية العمومية لنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي لكرة القدم من رئيس النادي برونو دي كارفاليو الاستقالة من منصبه على خلفية الأزمة الخطيرة التي يعيشها النادي بعد الاعتداء على لاعبي الفريق والطاقم التدريبي منتصف مايو الماضي من مجموعة من مشجعيه.

وجاءت نتيجة التصويت بالجمعية العمومية في غير مصلحة دي كارفالي؛ إذ صوّت أكثر من 71% بقليل (9400 صوت) لصالح استقالة الرئيس وفريق عمله.

وصرّح دي كارفاليو لدى خروجه من اجتماع الجمعية: «لن أكون مرشحاً» في الانتخابات التي تجري في 8 سبتمبر المقبل، وستتولى لجنة مؤقتة الإشراف على النادي.