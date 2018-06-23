الألماني إيمري جان ينضم إلى يوفنتوس

المصدر: روما - ا ف ب

أعلن نادي يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم السبعة الماضية، أنه حصل على توقيع لاعب الوسط الألماني ايمري جان في صفقة انتقال حر وسيلتحق إيمري جان (24 عاما) الذي أصبح دون ناد بعد انتهاء عقده مع ليفربول الانجليزي، الموسم المقبل بفريق «السيدة العجوز» لأربع سنوات.

ودافع جان عن ألوان بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن الألمانيين قبل الانتقال الى ليفربول، حيث لعب معه 150 مباراة خلال أربعة مواسم سجل خلالها 14 هدفا.

ولعب إيمري جان 20 مباراة مع المنتخب الأول، لكن المدرب لوف لم يضمه للمنتخب الفائز بكأس العالم 2014 ، ولا إلى تشكيلة مونديال روسيا.