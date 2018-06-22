التحكيم الإماراتي.. «امتياز مونديالي»

المصدر: دبي - زياد فؤاد

تألق طاقم التحكيم الإماراتي، بقيادة حكم الساحة محمد عبد الله والمساعدين محمد أحمد وحسن المهري، في انطلاقتهم بكأس العالم 2018 المقامة حالياً في روسيا، وظهر طاقم التحكيم الإماراتي بمظهر مشرف في أولى مبارياته، إذ أدار لقاء المنتخب الفرنسي أمام بيرو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وظهر الانسجام واضحاً بين طاقم التحكيم الإماراتي، فأشهر محمد عبد الله البطاقة الصفراء 4 مرات بواقع بطاقتين لكل فريق، ولم يلجأ الحكم الإماراتي الدولي إلى تقنية الفيديو، بعد أن ظهرت كل قرارات طاقمنا واضحة لا تقبل الشك، ولم يعرج أي من الفريقين إلى الاعتراض. يُذكر أن مونديال روسيا يضم 4 أطقم حكام عربية، أبرزها بقيادة البحريني نواف شكر الله، والمصري جهاد جريشة،.

والجزائري مهدي عبيد شارف عن إفريقيا، إضافة إلى طاقم التحكيم الإماراتي، وقد تزايدت فرص أطقم التحكيم العربية في التحكيم بمراحل متقدمة من المونديال، بوداع 3 منتخبات عربية للبطولة من الدور الأول، وهي منتخبات السعودية ومصر والمغرب.