تشان ينضم ليوفنتوس الإيطالي لمدة أربعة أعوام

المصدر: د ب ا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، انتقال لاعب خط الوسط الألماني إيمري تشان إلى صفوف الفريق قادما من نادي ليفربول الإنجليزي مقابل 16 مليون يورو (5ر18 مليون دولار).

ووقع تشان /24 عاما/ على عقد حتى يونيو 2022 مع يوفنتوس، الذي لم يعلن تفاصيل العقد.

وخاض تشان 20 مباراة دولية مع المنتخب الألماني ولكنه يغيب عن بطولة كأس العالم المقامة حاليا بروسيا بسبب إصابة في الظهر تعرض لها في مارس الماضي.

وشارك تشان للمرة الأولى مع بايرن ميونخ في 2012، ولعب في الموسم التالي بفريق باير ليفركوزن قبل أن ينتقل إلى ليفربول حيث لعب أربعة مواسم مع الفريق الانجليزي.