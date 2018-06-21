موناكو يتعاقد مع لاعب الـ 16 عاماً بـ20 مليون يورو

المصدر: موناكو - أ ف ب

تعاقد نادي موناكو الفرنسي مع مهاجم ليون الشاب فيليم غوبلز (16 عاماً) لمدة ثلاث سنوات مع تجديد لسنتين إضافيتين تلقائياً، في صفقة بلغت 20 مليون يورو، وهو رقم قياسي للاعب بعمره، وحصل غوبلز على تكوينه في صفوف ليون منذ بلوغه التاسعة من عمره، ويعد أحد نجوم المستقبل، وخاض مباراتين مع الفريق الأول الموسم الفائت في الدوري الفرنسي.

رفض اللاعب التوقيع على عقده الاحترافي مع ليون في مارس الماضي، ما فتح الباب أمام موناكو للحصول على خدماته.

وقال رئيس موناكو، فاديم فاسيلييف، على موقع النادي الرسمي: «قدوم فيليم غوبلز يندرج في إطار طموحنا لرؤية أفضل المواهب الأوروبية».

وأضاف: «مع الصبر والكثير من العمل، نحن مقتنعون بأنه سيصل إلى أعلى مستوى».

وقال اللاعب: «مشروع النادي طموح جداً ويعتمد على تطوير اللاعبين الشباب أنا جاهز ومصمم على مساعدة الفريق على تحقيق أشياء كبيرة».

من ناحية أخرى اكتملت صفقة انضمام توماس ليمارنجم موناكو إلى أتلتيكو مدريد، ولم يتم إعلان قيمة الصفقة أو مدة العقد، ومن المتوقع انضمام اللاعب لناديه الجديد عقب مونديال روسيا.