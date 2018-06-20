غريزمان مع أتلتيكو مدريد حتى 2023

المصدر: مدريد - أ ف ب

أعلن نادي أتلتيكو مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم أن مهاجمه الدولي الفرنسي انطوان غريزمان الذي فضل البقاء معه على الانتقال إلى البطل المحلي برشلونة، مدد عقده موسماً إضافياً حتى 2023، بينما مدده مواطنه المدافع لوكاس هرنانديز حتى 2024.

وأعلن أتلتيكو مدريد في بيان «مدد انطوان غريزمان عقده موسماً إضافياً حتى 30 يونيو 2023»، موضحاً أنه تم توقيع العقد في معسكر المنتخب الفرنسي بضواحي موسكو، حيث يتواجد غريزمان (27 عاماً) بمعية زملائه للمشاركة في مونديال روسيا 2018.

وأكد النادي الإسباني أن هرنانديز وقع عقده الجديد في المعسكر الروسي، في حين أن مواطنهما لاعب الوسط المهاجم توما ليمار الذي تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع فريقه موناكو الفرنسي، وقع على عقده أيضاً بانتظار إعلان الصفقة رسمياً.