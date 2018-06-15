ريال مدريد يقدم مدربه لوبيتيجي إلى الإعلام

قدم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم مدربه الجديد، جولين لوبيتيجي، أمس، إلى وسائل الإعلام من داخل ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل الفريق، وهو الظهور الأول للمدرب الجديد بعد إقالته من تدريب المنتخب الإسباني، على خلفية قيامه بالتفاوض مع النادي «الملكي» على تولي مسؤوليته الفنية عقب انتهاء بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ولم يتقبل الاتحاد الإسباني فكرة ارتباط لوبيتيجي بريال مدريد قبل يومين فقط من انطلاق بطولة كأس العالم، ليقرر الإطاحة به والإتيان بفيرناندو هييرو ليخلفه في منصبه.

وكان ريال مدريد فقد مدربه الفرنسي زيدان مايو الماضي عندما قرر الأخير بشكل مفاجئ الرحيل بعد أيام من قيادته الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا.