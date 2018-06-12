مشاركة صلاح في كأس العالم رهن الدقيقة الاخيرة

ستكون مشاركة النجم محمد صلاح مع مصر في مباراتها الأولى ضمن مونديال 2018 ضد الأوروغواي الجمعة، رهن "الدقيقة الأخيرة"، بحسب مسؤولين في إدارة المنتخب الذي لم يحسم بعد هوية حارسه الأساسي.

وكان نجم نادي ليفربول الانجليزي الذي تعرض لإصابة قوية في الكتف الأيسر في أواخر مايو الماضي، قد غاب الأحد عن التمرين الأول للمنتخب في عاصمة الجمهورية الشيشانية التي يتخذها "الفراعنة" مقرا لهم في مشاركتهم الثالثة في كأس العالم والأولى منذ عام 1990.

وقام أفضل لاعب في الدوري الممتاز في الموسم المنصرم، بتمارين منفردة الاثنين شملت هرولة خفيفة ومداعبة للكرة، ورفع ايقاعها الثلاثاء وخضع لـ"تمرين ميكانيكي" مع معالج ناديه الانجليزي روبن بونس، بحسب ما ذكر لوكالة فرانس برس طبيب المنتخب محمد أبو العلا.

وردا على سؤال عن مشاركته في مباراة الأوروغواي ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم روسيا والسعودية، قال أبو العلا "سننتظر حتى الدقيقة الاخيرة لاتخاذ قرار المشاركة".

بدوره، قال ايهاب لهيطة مدير المنتخب لفرانس برس "لا يمكننا الحديث عن مشاركة من عدمها، لكننا سنخضع لتدريب إضافي الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم غد وستتضح الصورة اكثر".

وفي وقت خاض لاعبو المدرب الارجنتيني هكتور كوبر تمرينا جماعيا عاديا الثلاثاء، انفرد صلاح مع بونس في زاوية ملعب "أحمد أرينا" في العاصمة الشيشانية وخضع لتمارين خاصة، خصوصاً في كتفه الأيسر المصاب.

ويتعافى صلاح (25 عاما)، أفضل لاعب في افريقيا لعام 2017 من إصابة قوية بكتفه الأيسر عبارة عن التواء في المفصل الأخرمي الترقوي، تعرض لها خلال خوضه مع ليفربول نهائي دوري أبطال اوروبا ضد المتوج ريال مدريد الاسباني في 26 مايو، بعد احتكاك مع قلب دفاع ريال سيرخيو راموس.

ويخوض منتخب مصر ظهر "الأربعاء" تمرينه الأخير في غروزني قبل مباراة الاوروغواي، ويوجهه بعدها على متن طائرة خاصة الثالثة ظهراً الى ايكاتيرنبورغ حيث تقام المباراة الأولى.