ميسي يحمل نبأ ساراً للمصري محمد صلاح

يدرس برشلونة الإسباني التعاقد مع لاعب منتخب مصر وليفربول، محمد صلاح، خلال الصيف الجاري، تنفيذا لطلب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، يعمل ميسي على إقناع إدارة ناديه بالتعاقد مع صلاح، ويبدو أنه اقترب من إقناعهم.

وأوضحت الصحيفة أنه لم يكن من الصعب على ميسي إقناع مسؤولي برشلونة بصلاح، في ظل تألق صلاح وتسجيله 44 هدفا مع ليفربول.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية في وقت سابق، إلى أن صلاح كان قريبا للغاية من الانضمام لريال مدريد الغريم التقليدي للعملاق الكتالوني.

وسعى بطل الليغا للتعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، إلا أن فشل المفاوضات جعل ميسي يرشح صلاح لتعويضه.

ويستعد محمد صلاح مع منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم 2018 في روسيا، حيث يفتتح الفراعنة مشوارهم بمواجهة أوروغواي يوم الجمعة المقبل.