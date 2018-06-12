احتفال بذكرى ميلاد تشيتشاريتو يثير الجدل

أكد المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز «تشيتشاريتو» أن جميع لاعبي منتخب بلاده حضروا حفل ذكرى ميلاده في الأسبوع الماضي، وأن هذا الأمر أثار جدلاً كبيراً في وسائل الإعلام. وقال مهاجم نادي ويستهام الإنجليزي في مقطع مصور «فيديو» بثه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كان هناك تجمع من أجل الاحتفال بعيد ميلادي، سمح لنا بعطلة في تلك الليلة، وفي اليوم التالي ذهبنا إلى المعسكر، لقد قمت بدعوة جميع اللاعبين».

غياب

وأضاف: «الوحيد الذي لم يستطع الحضور لحفل عيد الميلاد كان الحارس خيسوس كرونا، كنا هناك وتناولنا العشاء، وبعد ذلك أتى العديد من المدعوين وكل لاعب غادر في الوقت الذي أراد، نحن لا نحظى دائما بفرصة التواجد مع بعضنا البعض وقضاء وقت طيب». وأقيم الاحتفال المذكور خلال الساعات التي تلت مباراة المكسيك أمام اسكتلندا في الثاني من يونيو الجاري وحتى وقت مبكر من اليوم التالي، قبل ساعات قليلة من توجه الفريق إلى كوبنهاجن وملاقاة الدنمارك وديا، وهي المباراة التي خسرتها المكسيك بثنائية نظيفة.

تأكيد

ومن جانبه، أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للمكسيك، أنه علم بأمر الاحتفال، وقال: «كنت أعلم بأمر الاجتماع وبأن اللاعبين سيقضون بعض الوقت معاً، نحن في المعسكر منذ 19 يوماً». وتبدأ المكسيك مشوارها في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا يوم الأحد المقبل الموافق 17 يونيو أمام المنتخب الألماني، حامل اللقب في إطار منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضاً منتخبي السويد وكوريا الجنوبية، وتحاول المكسيك أن تتأهل إلى الدور الثاني رفقة المنتخب الألماني المرشح الأكبر لصدارة المجموعة، بل وللاحتفاظ بلقب البطولة الذي حصل عليه عام 2014 في البرازيل.