لوف يرسم خارطة الاحتفاظ باللقب

رسم يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني «المانشافت» خارطة طريق الاحتفاظ باللقب نافياً في الوقت نفسه شعوره بضغوط قبيل بدء مشوار الدفاع عن اللقب في كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا، لكنه في الوقت نفسه وجه تحذيراً للاعبيه يتمثل في ضرورة وضع حد للأخطاء وتهيئة كل الأمور من أجل تحقيق طموح الفريق وجماهيره في البطولة.

وقال لوف: «المنتخبات المنافسة ستدفع أمامنا بعناصر تحمل كفاءات مختلفة وستواجهنا بحماس شديد وروح قتالية. لذلك يجب التحلي بالتركيز الشديد في كل مباراة، يجب أن نكون يقظين من البداية ونقدم أفضل مستوياتنا».

وأضاف لوف (‏‏‏58 عاماً)، أنه «يجب ببساطة تهيئة كل الأمور» إذا كان المنتخب الألماني يود أن يصبح أول منتخب يحافظ على لقب المونديال، منذ أن حقق المنتخب البرازيلي الإنجاز نفسه حينما توج بنسختي 1958 و1962.

إخفاق

وقال لوف: «أمام النمسا، على سبيل المثال، أخفقنا في العديد من الأشياء البسيطة.. عندما نرتكب هذه الأخطاء البسيطة العديدة، نبدو فريقاً متوسطاً ويمكن هزيمتنا أمام النمسا».

وأضاف: «لكن إذا أدينا بالتركيز على التفاصيل، نكون من بين أبرز المرشحين. كما أن لدينا نقاط قوة تشكل مصدر إزعاج لكل المنافسين». واعترف لوف بأن ما حدث أمام المنتخب النمساوي، غير المتأهل لكأس العالم، قد يحدث خلال المونديال، ولكن علينا أن نستوعب أن الأمر يعتمد علينا أولا. يعتمد على كيفية قيامنا بالأشياء.

ويخوض المنتخب الألماني سادس بطولة كبيرة تحت قيادة مديره الفني يواخيم لوف، وسيستهل مشواره في المونديال بلقاء نظيره المكسيكي يوم الأحد المقبل باستاد «لوجنيكي» في العاصمة الروسية موسكو.

وأبدى لوف استعداداً لكل الاحتمالات، وقد صرح قائلا: «ما تعلمته من البطولات: أن هناك مواقف لا يمكن توقعها. وعليك أن تكون مستعدا لكل الاحتمالات وأن يكون لديك مرونة في رد الفعل».

ويعتبر لوف أن بقاءه 12 عاماً في تدريب المنتخب الألماني يشكل ورقة رابحة أكثر منه تهديداً ينذر بإمكانية الإفراط في الثقة.