«السامبا» يعزف ثلاثية في شباك النمسا

فاز منتخب البرازيل لكرة القدم على نظيره النمساوي 3 - صفر، في فيينا، في ختام مبارياته الاستعدادية لخوض مونديال 2018 في روسيا، وشارك نيمار أساسياً مع نجوم «السامبا»، وشارك في عزف الثلاثية مسجلاً هدفاً في الدقيقة (63)، وأحرز غابرييل جيسوس (36)، وفيليبي كوتينيو (69)، وأثبت المنتخب البرازيلي من خلال هذا العرض القوي أنه جاهز لخوض المونديال.

من ناحية أخرى، يترقب العالم حفل افتتاح عرس مونديال روسيا 2018، المقرر الخميس المقبل باستاد لوجنيكي في موسكو، ويركّز عرض الافتتاح هذه المرة على الفقرات الموسيقية وسيُقام قبل نصف ساعة فقط من بداية مباراة السعودية وروسيا، ويقوم الموسيقار العالمي روبي ويليامز والسوبرانو الروسية الشهيرة آيدا غاريفولينا بإحياء العرض الموسيقي خلال حفل الافتتاح، بينما يتولّى البرازيلي رونالدو، بطل العالم مرتين، تقديم الكأس الذي سيطمح الجميع إلى الظفر به على الأراضي الروسية.

وقال روبي ويليامز: أنا سعيد للغاية ومتحمس للعودة إلى روسيا لإحياء عرض موسيقي فريد.. صحيح أنني أحييت الكثير من الحفلات في مسيرتي، ولكن أداء العرض الموسيقي في افتتاح كأس العالم أمام 80 ألف مشجع في الملعب وملايين المشاهدين في العالم هو حلم من أحلام الطفولة.

وقالت آيدا غاريفولينا: «لم أتخيل أبداً أنني سأكون في يوم من الأيام جزءاً من احتفال ضخم مثل بطولة كأس العالم التي ستقام في بلدي، إن الصورة التي سأقدمها للعالم بأسره ستكون رمزية للغاية لأنها مرتبطة بحلم تحوّل إلى حقيقة».

أوضح رونالدو أن المباراة الافتتاحية دائماً تكون حافلة بالدلالات الرمزية، حيث تدرك حينها أن اللحظة العظيمة قد حلت أخيراً؛ اللحظة التي انتظرتها طوال أربع سنوات الجميع على يقين من أنها ستكون ذكرى تاريخية.