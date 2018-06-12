الديوك الأغلى والدون خارج تشكيلة الأعلى

يعتبر منتخب فرنسا «الديوك» الأغلى في نهائيات كأس العالم التي تنطلق الخميس في روسيا، بحسب دراسة نشرها مرصد كرة القدم «سي آي إي أس»، بينما كشفت مواقع مختصة بقيمة لاعبي كرة القدم عن ابتعاد الدون البرتغالي رونالدو عن تشكيلة الأعلى سعراً بين اللاعبين. وبحسب الدراسة، تصل قيمة لاعبي المنتخب الفرنسي في سوق الانتقالات حتى 1.41 مليار يورو، بينها 187 مليون يورو لكيليان مبابي الذي سينتقل هذا الصيف نهائياً من موناكو إلى باريس سان جرمان. وتتقدم فرنسا على إنجلترا (1.39 مليار يورو) والبرازيل (1.27 مليار يورو).

وتحتل إسبانيا المركز الرابع (965 مليون يورو) أمام الأرجنتين (925 مليوناً). وإذا كانت مصر تحتل المركز السابع عشر (232 مليوناً)، فإن نجمها محمد صلاح يعد أحد أغلى اللاعبين في النهائيات بعدما حددت قيمته بـ171 مليوناً.

تشكيلة

من ناحيتها، نشرت صحيفة «آس» الإسبانية تشكيلة اللاعبين الأغلى قيمة في البطولة، واعتمدت الصحيفة الإسبانية في اختيار التشكيلة على الأرقام التي يرصدها موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، المتخصص في تحديد القيمة السوقية للاعبين وفقاً لمجموعة من المعاير، وشهدت التشكيلة العديد من المفاجآت، أهمها غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني (100 مليون يورو)، لانخفاض قيمته السوقية بسبب تقدمه في السن، وغاب عن التشكيلة أيضاً، اسم النجم المصري محمد صلاح، على الرغم من أن قيمته السوقية ارتفعت بشكل كبير، ووصلت إلى 171 مليون يورو.

وجاءت تشكيلة اللاعبين الأغلى قيمة في المونديال على النحو التالي: حراسة المرمى: الإسباني ديفيد دي خيا (70 مليون يورو)، خط الدفاع: الإسباني داني كارفخال (70 مليون يورو)، والفرنسي رافائيل فاران (70 مليون يورو)، والسنغالي خاليدو كوليبالي (60 مليون يورو)، والإسباني جوردي ألبا (60 مليون يورو)، خط الوسط: البلجيكي كيفين دي بروين (150 مليون يورو)، والفرنسي بول بوغبا (90 مليون يورو)، والصربي ميلينكوفيتش سافيتش (90 مليون يورو)، خط الهجوم: الأرجنتيني ليونيل ميسي (180 مليون يورو)، والبرازيلي نيمار (180 مليون يورو)، والإنجليزي هاري كين (190 مليون يورو).