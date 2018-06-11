المونديال يقلّل الإنتاجية في العمل

أشارت دراسة قامت بها شركة جلف تالنت، الشركة المتخصصة في التوظيف الإلكتروني، والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، إلى أن إنتاجية الشركات في الشرق الأوسط، ستتأثر سلباً خلال شهري يونيو ويوليو هذا العام، بسبب مشاهدة الموظفين لمباريات كأس العالم لكرة القدم 2018. وسوف تنطلق أحداث كأس العالم بمباريات يومية بين الساعة الثانية ظهراً، والواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

وأشارت شركة جلف تالنت، التي أجرت الدراسة، إلى أن بطولة كأس العالم المقبلة، تحظى باهتمامٍ كبير في أنحاء العالم العربي، بعد تأهل المنتخبات الوطنية لأربع دول عربية للعب في البطولة العالمية، وهو حدثٌ غير مسبوق في تاريخ هذه البطولة يرفع من مستوى التشويق والإثارة أكثر من أي وقت مضى.

92 %

وحسب نتائج الدراسة، يخطط 92 ٪ من الموظفين في المنطقة، لمشاهدة بعض المباريات على الأقل. وتتراوح النسبة حسب الجنس، حيث تقل بعض الشيء في أوساط النساء، لتبلغ 84 ٪، مقارنة مع 93 ٪ بين الرجال.ومن بين الموظفين الذين شملتهم الدراسة في جميع أنحاء المنطقة، أكد 28 ٪، أو أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص، أنهم يخططون لمشاهدة بعض المباريات خلال ساعات العمل. ومن بين هؤلاء، توقع ثلثهم تقريباً، أن يحصلوا على إذن لمشاهدة المباريات، بينما قال الربع إنهم سيشاهدون المباريات سراً. وتشمل خطط الموظفين الأخرى لمشاهدة المباريات، طلب إجازة ليوم كامل من رصيد الإجازة السنوية، أو الانصراف من العمل مبكراً، أو ادعاء المرض وأخذ إجازة مرضية.