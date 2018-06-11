فرنسا تشكر كيليان مبابي مجدداً

شكرت فرنسا نجمها الصاعد كيليان مبابي، مجدداً، بعد أن أظهر معدنه الأصيل مرة أخرى، وقاد المنتخب إلى التعادل 1-1 مع المنتخب الأميركي، في آخر مبارياته الاستعدادية لكأس العالم لكرة القدم أول من أمس، وكان قد قاد فرنسا إلى الانتصار على المنتخب الإيطالي في التجربة الودية السابقة. وهز مبابي الذي شكل خطورة مستمرة، شباك المنتخب الأميركي في الدقائق الأخيرة ليعادل النتيجة بعدما كان جوليان غرين تقدم في الشوط الأول، حيث بدا الإرهاق على فريق المدرب ديدييه ديشامب، بعد المجهود البدني الكبير، الذي بذلوه في فترة الإعداد.

وقال ديشامب: «من الرائع أن تفوز دائما لكنها مباراة ودية صنعنا الكثير من الفرص أمام فريق لم يترك لنا مساحات كبيرة»، مضيفاً: «استعدنا السيطرة قرب النهاية». واستحوذت فرنسا، على الكرة في معظم فترات المباراة، لكنها افتقرت إلى السرعة باستثناء مبابي.

تحسن

وقال مبابي: «أتحسن باستمرار في المباريات الثلاث الأخيرة واليوم قمت بما يتعين علي عمله. كنت حاسماً». ولعب بول بوغبا، الذي تعرض لانتقادات قاسية بسبب العديد من العروض المخيبة، أساسيا وقدم عرضا جيدا. ولاحت لفرنسا، فرصة سانحة في الدقيقة 21 عندما لعب مبابي تمريرة إلى غريزمان، الذي سدد في القائم. وأخفق غبريل سيديبي في تشتيت كرة ليهز منها غرين الشباك للولايات المتحدة مع نهاية الشوط الأول. وخرج المهاجم جيرو، من الملعب والدماء تغطي جبهته بعد أن أصيب في الشوط الثاني، وحل ديمبلي، بدلاً منه في الدقيقة 58 بعدما اصطدم مع المدافع الأميركي مات ميازغا. وتستهل فرنسا مشوارها في كأس العالم، أمام أستراليا.