أنباء سارة لعشاق محمد صلاح

كشفت صحيفة "مترو" الإنجليزية، ان النجم المصري محمد صلاح، بات قاب قوسين أو أدنى من المشاركة في مباراة منتخب بلاده الاولى أمام أوروغواي المحدد لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات المجموعة الاولى ببطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا الخميس المقبل.

وقالت الصحيفة إن محمد صلاح شوهد في تدريب المنتخب المصري أمس السبت للمرة الأولى منذ الإصابة التى تعرض لها فى الكتف خلال مشاركته بمباراة ليفربول الإنجليزى وريال مدريد الإسباني التى أقيمت يوم 26 مايو الماضى بمدينة "كييف" الأوكرانية، في نهائى دوري ابطال اوروبا، وهى الإصابة التى لم يستطع على اثرها إكمال اللقاء الذى انتهى بفوز الريال بنتيجة 3 – 1، وفقا لليوم السابع.

وأضافت الصحيفة أن محمد صلاح على الرغم أنه تدرب منفرداً أمس إلا أن حظوظ مشاركته فى مباراة أوروغواي باتت كبيرة، كما أبرزت الصحيفة الحضور الجماهيري الكبير الذى شهده تدريب "الفراعنة" الذى أقيم بإستاد القاهرة.