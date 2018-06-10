استطلاع «البيان»: 81 %.. استعدادات المنتخبات العربية غير كافية

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أكد 81% من المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي أن استعدادات المنتخبات العربية المشاركة في النسخة الحالية لبطولة كأس العالم والمقامة في روسيا لا تتناسب مع الحدث، في حين رأى 19% أن الاستعدادات تعد كافية للمسابقة الأهم.

وطرحت «البيان» في استطلاعها الأسبوعي سؤالاً على جمهورها مفاده: «هل ترى أن استعدادات المنتخبات العربية لكأس العالم تتناسب مع الحدث؟»، فجاءت النسب المذكورة طبقاً لنتائج الاستطلاع المنشور على حساب الصحيفة الرسمي على «الفيس بوك».

ولم تختلف النسب كثيراً في نتائج الاستطلاع على الموقع الإلكتروني، حيث اتفق 69% من المشاركين أن استعدادات منتخباتنا العربية غير كافية للمونديال، مقابل 31% رأوا عكس ذلك. وجاءت نتائج الاستطلاع على «تويتر» متقاربة مع سابقتيها حيث أيد 64% القول بأن استعدادات منتخباتنا العربية لا تتناسب مع الحدث، مقابل 36% رأوا نقيض ذلك.

التحضير الجيد

وأكد نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم ونادي الوصل فهد عبد الرحمن أن «فيفا» يصرف مبالغ للاتحادات المحلية لخروج التحضيرات لكأس العالم بالشكل اللائق، وحتى تخوض تلك المنتخبات تجارب ودية قوية، وإعطاء الفرصة لجميع المنتخبات للاستعداد الجيد.

وأضاف: حالة التحضيرات للحدث العالمي لا ينكرها أحد وهناك حماس جماهيري واستعدادات طيبة من المنتخبات كافة.

وقال: إن المنتخبات العربية الأربعة المشاركة في المونديال ليست بعيدة عن الوصول للدور الثاني، وهناك فرصة قوية للمنتخبين التونسي والمغربي للصعود وكذلك للمنتخب السعودي، وبالنسبة للمنتخب المصري فقد أظهر في لقاءاته الودية الأخيرة عدم القوة التي اعتدنا عليها من المنتخب المصري لكن هذا الأمر ليس مقياساً على ما سيقدمه المنتخب المصري في البطولة.

برمجة «فيفا»

وقال لاعب ومدرب نادي الوصل السابق حسن الشيباني «بولو» إن جميع المنتخبات العربية المشاركة في المونديال استعدت بوقت كافٍ للخروج بالشكل اللائق في هذا الحدث العالمي مهم، مشيراً إلى أن التحضيرات تتم وفقاً لبرمجة «فيفا»، خصوصاً وأن هناك مجموعة كبيرة من المشاركين في الدوريات الأوروبية ومن خلال المباريات الودية القوية فالجميع تم تحضيرهم بشكل جيد.

وقال: يمتلك المنتخبان السعودي والمصري الفرصة للصعود للدور الثاني، أما المنتخب التونسي القوي فيعتمد على اللعب المنظم،أما المنتخب المغربي فيلعب بطريقة جماعية ويبقى منتخباً قوياً وصاحب تجربة.