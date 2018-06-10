«التانغو» يستعد بـ 3 أطنان من الطعام

كشف ريكاردو لاغوريو السفير الأرجنتيني لدى روسيا عن أن منتخب بلاده الذي وصل أول من أمس إلى موسكو أحضر معه 3 أطنان من الطعام الأرجنتيني التقليدي.

وأضاف لاغوريو في تصريحات لوكالة «تاس» الروسية قرر الاتحاد الأرجنتيني إحضار الطعام التقليدي ليكون موجوداً دائماً للاعبي «التانغو»، وأحضر معه طباخاً خاصاً ليتولى تجهيز الطعام التقليدي لبعثة الأرجنتين .

وسيقيم المنتخب الأرجنتيني في منتجع برونتيتس التابع لكلية الفنون، والذي يبعد نحو 32 كلم عن العاصمة الروسية موسكو، وهو من أكثر المقرات راحة وهدوءاً.

في الأثناء نشر الاتحاد الأرجنتيني صورة للمنتخب في الطائرة التي أقلت الفريق إلى موسكو.