هجوم « الأخضر» صداع في رأس بيتزي قبل افتتاح المونديال

بعثت نتيجة اللقاء الدولي الودي الذي جمع المنتخب السعودي بنظيرة الألماني أول من أمس برسائل الاطمئنان لدى الجمهور والشارع الرياضي في السعودية عقب المستوى المغاير الذي ظهر به لاعبو المنتخب السعودي خاصة في الشوط الثاني، لاسيما تألق الحارس عبدالله المعيوف وسالم الدوسري وتيسير الجاسم، قبل 4 أيام من انطلاق مونديال العالم واللقاء الذي سيواجه في المنتخب السعودي البلد المستضيف روسيا.

ورغم ذلك وضع مهاجو المنتخب السعودي، الأرجنتيني بيتزي، المدير الفني للأخضر، في حيرة من أمره بعدما فشلوا في التسجيل خلال المباريات الودية التي خاضها الأخضر (11 مباراة)، إذ اضطر بيتزي للبدء باللاعب فهد المولد كمهاجم صريح في لقاء ألمانيا الودي رغم وجود مهند عسيري ومحمد السهلاوي كمهاجمين صريحين، وكان الأخضر قد نجح في تسجيل الأهداف خلال 7 مباريات ودية، فيما عجز لاعبوه عن التسجيل في مباراتين أمام بلجيكا 0ـ4، وبيرو 0ـ3.

من جهة أخرى وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمس إلى مدينة سان بطرسبرغ الروسية المقر الدائم للبعثة، وتقرر أن تكون تنقلات بعثة الأخضر السعودي إلى المدن الثلاث موسكو وروستوف وفولفوغراد بطائرة خاصة تم التنسيق لها مع منظمي الاتحاد الدولي لكرة القدم، على أن ينتقل الأخضر يوم المباراة إلى المدينة التي سيلعب بها. وظهرت قدرات الأخضر الجماعية بشكل واضح، في اللقاء التحضيري الأخير للفريق أمام ألمانيا أول من أمس. وتقدم المنتخب الألماني بهدف سجله تيمو فيرنير في الدقيقة الثامنة، ثم أضاف عمر هوساوي، لاعب المنتخب السعودي، الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 43، وسجل تيسير الجاسم هدف تقليص الفارق في الدقيقة 84 من متابعة لركلة جزاء، سددها محمد السهلاوي، وتصدى لها الحارس البديل مارك اندريه تير شتيغن. ويلعب المنتخب الألماني في المجموعة السادسة، بجانب منتخبات المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية. فيما يلعب المنتخب السعودي في المجموعة الأولى، مع منتخبات روسيا ومصر وأوروغواي.

من مباراة ألمانيا والسعودية الودية | رويترز

جاهزية

وأكد خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، جاهزية المنتخب لخوض منافسات كأس العالم التي تنطلق في الـ 14 من يونيو الجاري، حيث يخوض الأخضر مواجهة الافتتاح أمام المستضيف روسيا. وقال بيتزي في المؤتمر الصحافي، عقب اللقاء الودي أمام ألمانيا، إن المباراة كانت تجربة قوية ومفيدة، كونها أمام حامل لقب كأس العالم وعلى أرضه ووسط جماهيره. وأشار بيتزي إلى رضاه عن أداء لاعبي «الأخضر» خلال المباراة، لا سيما الشوط الثاني، الذي ظهر فيه اللاعبون نداً للمنتخب الألماني، وكادوا يدركون التعادل في اللحظات الأخيرة.

اعتراف

من ناحيته، أكد تيسير الجاسم، قائد المنتخب السعودي ، أن الرهبة لعبت دوراً كبيراً في تلقي شباك منتخب بلاده هدفين من قبل المنتخب الألماني. وأوضح الجاسم، في تصريحات عقب المباراة، أن ألمانيا منتخب عملاق على أرضه، ومرشح أول دائماً للتتويج بكأس العالم. وقال: «في البداية، كانت الرهبة تسيطر علينا، خاصة أننا نواجه منتخباً كبيراً وبين جماهيره، وهو ما أدى إلى وقوعنا في الأخطاء خلال الشوط الأول». وأضاف: «بعد ثنائية ألمانيا، شعرنا أننا لم يعد لدينا شيء لنخسره، ويجب أن نقدم أفضل ما لدينا في الشوط الثاني، وهو ما حدث بالفعل».

هدف

ويسعى الأخضر إلى الظهور بصورة مشرفة للكرة السعودية، خاصة أن التأهل جاء بعد غياب دام 12 عاماً. ويمتلك الأخضر ضمن صفوفه لاعبين بارزين في كافة المراكز، سيخوضون مواجهاتهم بالمونديال، تحت قيادة الأرجنتيني خوان بيتزي. ومن المرشحين بقوة لحراسة عرين الأخضر في العرس الكروي العالمي، عبد الله المعيوف، حارس الهلال، الذي ساهم بدور كبير في تتويج فريقه بالدوري السعودي للمحترفين لموسمين متتاليين. ومحمد العويس، لاعب نادي أهلي جدة، بالإضافة إلى المشاركة في البطولة الآسيوية، وظهوره بمستوى مميز للغاية مع فريقه منذ الانضمام لصفوفه.

تألق

أما بالنسبة لخط الدفاع، فتألق عمر هوساوي في الموسم الماضي مع ناديه الأهلي، يجعله الخيار الأول بالنسبة لبيتزي، إلى جانب ثنائي الهلال ياسر الشهراني ومحمد البريك، اللذين قدما موسماً رائعاً مع الأخير، تكلل بلقب الدوري.

ومن أبرز لاعبي خط الوسط في الأخضر، تيسير الجاسم لاعب أهلي جدة، الذي شارك في 11 لقاء بالدوري، سجل خلالهم هدفاً وصنع هدفين، وعبد الله عطيف لاعب الهلال صاحب الـ 23 مواجهة بالدوري، صنع خلالهم هدفين لزملائه في الفريق.

ويقود هجوم الأخضر محمد السهلاوي، هداف تصفيات آسيا برصيد 16 هدفاً، بالإضافة إلى صناعته العديد من الأهداف لزملائه، وأيضاً من الممكن أن يعول بيتزي كثيراً على مهند عسيري، هداف الأهلي في البطولة الآسيوية برصيد 3 أهداف، والذي يقدم أداءً متميزاً مع فريقه منذ بداية الموسم الحالي. وهناك أسماء أخرى لا تقل أهمية عن هؤلاء النجوم، مثل فهد المولد، المحترف في ليفانتي الإسباني، ويحيى الشهري، أفضل صانع ألعاب في السعودية، والمنضم لصفوف ليجانيس الإسباني.

وتتوقع جماهير الكرة السعودية، أن يقدم الأخضر أداءً متميزاً، تحت قيادة الأرجنتيني خوان بيتزي، الذي سبق له التتويج بالدوري التشيلي مع كاتوليكا، والدوري الأرجنتيني مع سان لورينزو، بالإضافة إلى لقب كوبا أميركا 2016 مع منتخب تشيلي.