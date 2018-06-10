العمل لن يحرم الألمان من المتابعة

كشفت دراسة أجرتها جامعة هوهنهايم الألمانية أن 38% من رؤساء العمل في ألمانيا موافقون على مشاهدة مرؤوسيهم لمباريات مونديال روسيا في التلفزيون أثناء وقت العمل.

وكشفت الدراسة عن حدوث ارتفاع بمقدار أربع نقاط مئوية في نسبة رؤساء العمل الموافقين على مشاهدة مرؤوسيهم لمباريات المونديال، مقارنة بنسبتهم في مونديال 2014 في البرازيل. وفي سياق متصل، أظهرت الدراسة أن 57% من رؤساء العمل أبدوا موافقتهم على متابعة مرؤوسيهم للمونديال عبر الراديو، وذلك مقارنة بـ48% في مونديال 2014.

عزم

وحسب نتائج استطلاع للرأي، فإن الألمان عازمون على متابعة مباريات مونديال روسيا أثناء العمل بمعدل يبلغ في المتوسط 16 دقيقة من كل يوم عمل، ويزيد هذا المعدل بمقدار ثلاث دقائق مقارنة بمونديال البرازيل 2014.

ويخطط واحد من كل خمسة عاملين في ألمانيا لتخصيص أكثر من ساعة أثناء العمل لمتابعة مباريات المونديال. في المقابل، أظهرت نتائج استطلاع الرأي أن واحداً من كل أربعة عاملين لا يعتزم تخصيص أي وقت من أوقات العمل لمتابعة المباريات.

من جهة أخرى كشفت تقارير إعلامية مشاركة العديد من الشركات الألمانية في بناء وتجهيز استادات، وبنى تحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا. وجاء في استعراض مجمل لغرفة التجارة الخارجية الألمانية - الروسية في موسكو أن عقود الشركات الألمانية في تجهيز منشآت المونديال الروسي شملت تصميم الاستادات وتوفير المعدات التقنية مثل الكاميرات وتجهيزات الملاعب مثل النجيل.