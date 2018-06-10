محمد صلاح: مصر لن تكتفي بشرف المشاركة

اطمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حالة محمد صلاح وطالبه بالقتال لأن الشعب المصري يتفاءل كثيراً بوجوده. واستقبل الرئيس، في مقر قصر الرئاسة بمصر الجديدة، بعثة المنتخب المصري قبل ساعات من سفرهم إلى روسيا لخوض نهائيات كأس العالم 2018، والتي يشارك فيها الفريق ضمن المجموعة الأولى مع منتخبات روسيا وأوروغواي والسعودية. ورد صلاح على الرئيس السيسي خلال الجلسة، مؤكداً أن اللعب في كأس العالم بمثابة حلم كبير له ولكل اللاعبين، وسيعمل على تحقيق هذا الحلم وأن مستواه يتحسن كثيراً وآلام الإصابة بدأت في الزوال وسيقاتل من أجل لعب مباراة أوروغواي.

من ناحية أخرى تصدّر صلاح غلافي صحيفة ماركا الإسبانية ومجلة ليكيب الفرنسية أمس. وقال صلاح لماركا إنه يثق في قدرته على التعافي للمشاركة مع مصر أمام أوروغواي ، معرباً عن قناعة أن منتخب بلاده لن يكتفي بشرف المشاركة في البطولة العالمية .

ونقلت الصحيفة عن صلاح قوله: «الآن أشعر أني في حالة أفضل. أنا أتمنى أن يكون بوسعي المشاركة في المباراة الأولى لكن هذا سيعتمد على شعوري يوم المباراة».

السيسي خلال استقباله المنتخب المصري قبل السفر إلى روسيا | أ ف ب

وسخر صلاح من تصريحات راموس التي أكد فيها قدرة صلاح على إكمال المباراة النهائية للأبطال قائلاً: «أضحكتني تصريحات راموس.. قال إنه تواصل معي عقب الإصابة، وأخبرته بأنني على ما يرام، هذا لم يحدث، لقد أرسل لي رسالة بالفعل، لكنني لم أخبره أبداً أنني كنت على ما يرام، ربما بإمكانه أن يخبرني أيضاً إذا ما كنت مستعداً للمشاركة في كأس العالم؟»، وأكد صلاح أن مصر لن تذهب إلى روسيا لمجرد المشاركة، وأضاف: «لدينا فريق رائع ومدرب رائع.

نريد التأهل إلى الدور التالي والأداء بشكل مميز. نحن أقوياء كمجموعة ولدينا جميعا نفس الهدف وهو تحقيق الفوز وهذا أهم شيء. ليس لدينا نقطة قوة واحدة لكن أهم شيء أننا نلعب معاً كمجموعة». وتابع: «الضغط كان علينا للتأهل لكأس العالم. بكل تأكيد يمكن أن يقول البعض بعد ذلك ‭)‬حسناً لقد تحقق الهدف) لكن بالنسبة لي الأمر ليس كذلك. نريد أن نكتب التاريخ ونحقق شيئاً مختلفاً».

وواصل صلاح: «لا يتعلق الأمر بمجرد المشاركة وخوض ثلاث مباريات ثم الخروج وشكراً على ذلك. أنا لا أفكر بهذه الطريقة». وكشف صلاح عن كواليس المكالمة الهاتفية التي أجراها معه الإيفواري دروغبا بعد أن سجل صلاح هدفه الـ20.

وتحدث صلاح في حوار مع مجلة ليكيب الفرنسية، عن تهديد كاد أن ينهي مسيرته الكروية، حينما كان يلعب بين صفوف ناشئي فريق المقاولون العرب المصري. وقال: «كانت والدتي تطالبني بعدم الذهاب والبقاء في المنزل، وطالبتني بعدم السفر لحضور التدريبات لكن أبي أنقذني وكان يرد عليها دوماً، دعيه يلعب سنرى نتيجة ذلك لاحق».

دعم

قال محمد صلاح إن العاجي دروغبا اتصل به بعد أن سجل هدفه الـ20، وطلب منه تحطيم رقمه القياسي كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في موسم واحد في الدوري الإنجليزي. وأجبته ضاحكاً: لا مشكة سأفعلها، ثم فكرت بأنه لا يزال لدي الكثير من المباريات قبل نهاية الموسم ويمكنني الفوز بلقب الهداف.