كيف رد محمد صلاح على تصريحات راموس؟

أبدى محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، اندهاشه الشديد من التصريحات التي أدلي بها سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، حول الإصابة التي تعرض لها النجم المصري.

وقال صلاح، فى تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، "لا أعلم إذا كان تدخل راموس معي فى نهائي دورى أبطال أوروبا مقصوداً أم لا".

وأضاف ، "أضحكتنى تصريحات راموس، قال إنه تواصل معي عقب الإصابة، وأخبرته بأنني على ما يرام، هذا لم يحدث، لقد أرسل لي رسالة بالفعل، لكننى لم أخبره أبداً أننى كنت على ما يرام، ربما بإمكانه أن يخبرني أيضاً إذا ما كنت مستعداً للمشاركة في كأس العالم ؟".

وتابع، "الإصابة التي تعرضت لها في نهائي دوري أبطال أوروبا كانت اللحظة الأسوأ في مسيرتي الكروية، لقد اعتقدت أن الإصابة ستمنعني من تحقيق حلم المشاركة مع المنتخب المصري في بطولة كأس العالم".

وأكد محمد صلاح وفقا لصحيفة اليوم السابع أن منتخب مصر يستهدف صناعة التاريخ في بطولة كأس العالم ، قائلاً، "هناك من يتحدث بأن الصعود لبطولة كأس العالم هو الهدف الأسمى لنا ونجحنا في تحقيقه، والأمر بالنسبة لي ليس كذلك، لا نريد الذهاب إلى روسيا من أجل خوض المباريات الثلاث في الدور الأول والعودة مجدداً إلى أرض الوطن، بل نريد صناعة التاريخ".