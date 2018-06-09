صلاح يكشف محتوى مكالمته مع دروجبا

كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن كواليس المكالمة الهاتفية التي أجراها معه الإيفواري ديدييه دروجبا لاعب تشيلسي السابق بعد أن سجل صلاح هدفه الـ20، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال صلاح في حوار مع مجلة "lequipe" الرياضية الفرنسية، بعنوان: "محمد صلاح: البقاء كبطل… حدث يجب أن أتعامل معه لفترة طويلة"، إن دروجبا اتصل به بعد أن سجل هدفه الـ20، وطلب منه تحطيم رقمه القياسي كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وأضاف: "قال لي دروجبا من فضلك اكسر رقمي، وأجبته ضاحكا: لا مشكة سأفعلها، ثم فكرت بأنه لا يزال لدي الكثير من المباريات قبل نهاية الموسم ويمكنني الفوز بلقب الهداف، إنها حقا فرحة كبيرة بعد تحقيق هذا الإنجاز".