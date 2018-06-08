مدافع روسيا: راموس أظهر لنا طريقة إيقاف صلاح

صرح مدافع المنتخب الروسي إليا كوتيبوف، أن قائد ريال مدريد سيرخيو راموس، قد كشف خلال نهائي دوري أبطال أوروبا عن طريقة يمكن من خلالها إيقاف الدولي المصري محمد صلاح في المباراة التي سيخوضها الفريق المصري أمام المنتخب الروسي بكأس العالم 2018.

وقال كوتيبوف ردا على سؤال حول كيفية إيقاف النجم المصري في المونديال: "لقد أظهر لنا سيرخيو راموس إحدى طرق إيقاف صلاح، إنني مستاء فعلا للإصابة التي تعرض لها المهاجم المصري".

وأضاف كوتيبوف في تصريحات نشرتها وكالة الأناضول التركية: "أتمنى الشفاء العاجل لصلاح، أنا سعيد لأنه سيكون قادرا على اللعب في كأس العالم، حيث أن اللعب أمام هؤلاء النجوم من اللاعبين أمر رائع".

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى بمونديال 2018، مع البلد المنظم روسيا، وأوروغواي بالإضافة إلى السعودية.

وكان محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، قد تعرض لإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا، في مباراة فريقه أمام ريال مدريد، بعد تدخل عنيف من قبل راموس.