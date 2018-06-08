قصر الإمارات يستعد لاستقبال كأس العالم

تتحوّل الخيمة الرمضانية في قصر الإمارات إلى خيمة كأس العالم، وسيتمكن عشاق ومحبو كرة القدم من الاستمتاع بالإثارة والحماسة في أجواء مريحة ورائعة داخل الخيمة الواسعة خلال متابعتهم لمباريات البطولة التي يترقّبها الجميع، ومتابعة أدقّ تفاصيل أحداث المباريات عبر شاشات LED العملاقة التي يبلغ طولها 7 أمتار وعرضها 4 أمتار.

بعيداً عن الشاشات، يمكنك الحصول على الاسترخاء المثالي في الجهة الخلفية من الخيمة التي توفرّ إطلالات ساحرة وفريدة على مياه البحر اللازوردية الرائعة، بينما تستمتع بتناول مجموعة لذيذة من الأطباق الخفيفة أو الوجبات المتوافرة في القائمة طوال فترة البطولة بأكملها. كما سيتمكّن الضيوف، خلال فترة البطولة، من الاستفادة من عرض النكهات المُتميّزة والرائعة وبسعر خاص يصل إلى 30 درهماً فقط، ليتمكنوا من الاستمتاع بسهرة احتفالية طوال الليل.

وتوفر خيمة كأس العالم في فندق «قصر الإمارات» طوال أمسيات البطولة مجموعة متنوعة من الأنشطة المُسلّية التي تناسب جميع أعمار عشاق كرة القدم من الصغير حتى الكبير منهم. وقد تمّ تصميم الساعة السعيدة أو «الهابي أور» ليتمكن الضيوف من تغذية حماسهم بالمشروبات الخاصة عند بدء الأمسية وبين شوطي كل مباراة.