ميسي يرحب بالتعاقد مع غريزمان

وصف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فرنسا أنطوان غريزمان بـ«اللاعب الرائع»، وذلك في مقابلة مع صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، وسط الحديث عن إمكانية انتقال الدولي الفرنسي من أتلتيكو مدريد إلى صفوف برشلونة للدفاع عن ألوانه الموسم المقبل.

وقال ميسي عندما سئل عن اهتمام فريقه برشلونة بالحصول على خدمات غريزمان: «بطبيعة الحال، هو لاعب رائع.. مع اللاعبين الجيدين الذين يسهل التفاهم معهم، وهو من طينة اللاعبين الكبار. يمر بفترة استثنائية في مسيرته».

ولطالما ردد غريزمان بأنه سيحدد مصيره قبل بداية مونديال روسيا الذي ينطلق في 14 الحالي، لكي يركز جهوده على منتخب فرنسا.