«الماكينات» يختبر الأخضر اليوم

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم، آخر المواجهات الودية قبل التوجه لروسيا أمام منتخب «الماكينات» الألماني، على ملعب باي أرينا بمدينة كولونيا الألمانية، في إطار استعداد المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

ومن المنتظر أن يزج الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي بالتشكيلة الأساسية، التي سيواجه بها المنتخب الروسي في اللقاء الافتتاحي للمونديال يوم الجمعة المقبل خاصة بعد المستوى الذي لم يرض النسبة الأكبر من مشجعي الأخضر السعودي أمام منتخب البيرو في اللقاء الودي، الذي خسرته السعودية بثلاثة أهداف دون مقابل، وهو الأمر الذي ينطبق على المنتخب الألماني الذي فشل في تحقيق أي فوز في آخر 3 مباريات وديه و آخرها الخسارة من أمام النمسا 2/‏‏‏‏1.

قائمة

وأعلن مدرب المدير الفني للمنتخب السعودي الأرجنتيني خوان بيتزي قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم، حيث استبعد 5 لاعبين وهم: محمد جحفلي وعساف القرني ومحمد الكويكبي ونواف العابد وسعيد المولد، وستكون الفرصة متاحة لأحدهم للعودة للقائمة في حال إصابة أحد اللاعبين قبل انطلاق أول مباراة بـ ـ24 ساعة.

ويعتبر نواف العابد أبرز الأسماء المستبعدة من تشكيلة الأخضر حيث أكد مسؤولون داخل المنتخب السعودي أن عدم جاهزية العابد حالت بينة وبين تشكيلة الأخضر.

وضمت القائمة 23 لاعباً وهم: عبد الله المعيوف وياسر المسيليم «أكبر اللاعبين سناً» ومحمد العويس وأسامة هوساوي «أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات الدولية» وعمر هوساوي ومعتز الموسى وعلي البليهي وياسر الشهراني ومنصور الحربي ومحمد البريك وعبد الله عطيف وعبد الله الخيبري «أصغر لاعبي المنتخب السعودي» وعبد الملك الخيبري ومحمد كنو وتيسير الجاسم وحسين المقهوي وسلمان الفرج وهتان باهبري وسالم الدوسري ويحيى الشهري ومحمد السهلاوي ومهند عسيري وفهد المولد.

إصابة

وعلى جانب آخر أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن الدولي مسعود أوزيل سيغيب عن آخر مباراة ودية تحضيرية لأبطال العالم قبل مونديال 2018، والمقررة اليوم ضد السعودية، لإصابة في ركبته، مؤكداً أن مشاركته في النهائيات ليست في خطر.

ويعاني أوزيل (29 عاماً) من كدمات قوية في ركبته اليسرى، تعرض لها خلال المباراة الودية ضد النمسا السبت الماضي، التي خسرها منتخب بلاده 1-2، ولن يشارك بالتالي في المباراة ضد السعودية المقررة في ليفركوزن.

وقال مدير المنتخب الألماني أوليفر بيرهوف «الأمر ليس دراماتيكياً، فنحن لا نريد الإقدام على أي مخاطرة علماً بأنه قام بالركض السريع خلال التمارين. أعتقد أنه سيكون على ما يرام في كأس العالم».

ويواجه المانشافت حامل لقب مونديال البرازيل 2017، المكسيك في 17 يونيو الحالي، في أول مباراة له في مونديال روسيا، وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضاً كوريا الجنوبية والسويد.