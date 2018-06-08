رونالدو يقرر الرحيل عن ريال مدريد

كشفت صحيفة «ريكورد» البرتغالية أن قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، قرر الرحيل عن ناديه ريال مدريد الإسباني. «رونالدو يرحل عن ريال مدريد»، كان هذا هو عنوان الصفحة الرئيسية من الصحيفة البرتغالية التي أشارت أيضاً إلى أن قرار اللاعب «لا رجعة فيه». وأفادت «ريكورد» أن السبب وراء قرار رونالدو هو أن رئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، لا يرغب في تحسين شروط عقد اللاعب.

ويمتد تعاقد رونالدو (‏‏33 عاماً)‏‏ الحالي مع النادي الملكي حتى عام 2021.

ومن جانبها، أشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى أن المدير العام لريال مدريد، خوسيه أنخيل سانشيز، اجتمع قبل أيام قليلة مع وكيل أعمال اللاعب البرتغالي، خورخي مينديز، ليخبره بأن ناديه ليس مستعداً لقبول طلباته.

وانضم رونالدو إلى صفوف ريال مدريد في عام 2009 بعد أن دفع الأخير 96 مليون يورو لمانشستر يونايتد.

وبعد أن توج بلقبه الأخير في بطولة دوري أبطال أوروبا في 26 مايو الماضي، ألمح رونالدو إلى إمكانية رحيله عن ريال مدريد.