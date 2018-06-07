راموس يواصل السخرية وفيرمينيو يرد بقسوة

رد النجم البرازيلي، روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي، الأربعاء، على التصريحات الأخيرة لقائد ريال مدريد، سيرخيو راموس.

وسخر راموس من من الهجوم عليه، إثر تسببه في إصابة النجم المصري محمد صلاح والحارس الألماني لوريس كاريوس خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، قائلا: "يتبقى فقط أن يقولوا، إن فيرمينو أصيب بنزلة برد، بسبب سقوط قطرات عرقي عليه". وفقاً لسكاي نيوز.

وعلق النجم البرازيلي على تصريحات راموس قائلا: "أفضل عدم التعليق، إنه على حق لأنه كان بطلا (...) لكنني أعتقد أنه كان غبيا جدا، بالنسبة لي كل شيء على ما يرام".

وكان راموس قد تسبب في خروج صلاح مصابا، قبل أن يوجه ضربة للحارس الألماني، تحدثت تقارير أنها أصابته بارتجاج في المخ.