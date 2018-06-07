محمد صلاح.. سأقاتل من أجل مصر

وصل لاعب المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إلى مطار القاهرة قادما من العاصمة الإسبانية مدريد.

ونقلت مصادر بالمطار تأكيدها أن اللاعب وصل إلى مطار 3، على الطائرة المصرية القادمة من مدريد، وكان في استقباله لدى وصوله فريق من العلاقات العامة بشركة مصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي. وفقاً لسكاي نيوز.

وقد أعرب محمد صلاح عن تفاؤله بالعلاج الذي يتلقاه للعودة من الإصابة التي لحقت بكتفه في نهائى دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد،

وأكد صلاح أنه سيقاتل من أجل تحقيق أمل الجماهير المصرية بالوجود في أول مباراة للفراعنة أمام أوروغواي في بداية مشوار منافسات مونديال روسيا.

وأضاف: "أريد أن يراني جميع المنافسين كلاعب خطير في الملعب، خطير في أي لحظة، وسأفعل كل ما في وسعي للعب في مباراة أوروغواي لتحقيق آمال الجماهير المصرية."

ولفت اللاعب المصري أن "اللعب بقميص مصر مختلف.. وهذا يمنحك الشعور أنك تحارب من أجل بلادك."