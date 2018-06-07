بوتين يرشح البرازيل والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا للقب

لا يعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكثير من التوقعات على منتخب بلاده في كأس العالم، بل يتوقع منافسة البرازيل والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا على اللقب.

وقال بوتين في مقابلة مع «تشينا ميديا غروب» نشرت أمس عبر الموقع الرسمي للكرملين «إن الهدف الأساسي لروسيا هو التنظيم الجيد لكأس العالم، وأن تجعل من البطولة احتفالا حقيقيا لملايين من مشجعي كرة القدم حول العالم».

وتستضيف روسيا كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها وذلك في 11 مدينة بين 14 يونيو و15 يوليو.

وأكد بوتين حضوره المباراة الافتتاحية للمونديال أمام السعودية وكذلك المباراة النهائية، بجانب مباريات أخرى إذا سمحت أجندة مواعيده.

ولم يحقق «الدب الروسي» أي انتصار في 2018 وتعادل أول من أمس مع تركيا 1 -1 في آخر تجربة ودية قبل المونديال، وبالتالي هو ليس من المرشحين للقب، فقبل تسعة أيام من قصه شريط الافتتاح فشل المنتخب الروسي في تحقيق الفوز للمباراة السابعة تواليا، وتحديدا منذ فوزه الودي على ضيفه الكوري الجنوبي 4-2 في 7 أكتوبر 2017.

وافتتحت روسيا التسجيل في الدقيقة 35 عبر جناح سبارتاك موسكو الكسندر ساميدوف، لكن لاعب وسط فولفسبورغ الألماني يونس مالي أدرك التعادل في الدقيقة 60 بعد دخوله كبديل.

وقال بوتين بواقعية «بحزن، فريقنا لم يحقق نتائج رائعة مؤخرا، لكننا، كل الجماهير وعشاق كرة القدم في روسيا لدينا آمال كبيرة في أن فريقنا سيقدم عرضا جيدا، ويقاتل حتى النهاية».

ورشح بوتين البرازيل والأرجنتين للقب المونديال «في النسخ الماضية لكأس العالم لعب الألمان بشكل رائع، كما أن المنتخب الإسباني يمتلك أسلوبه الجميل في كرة القدم».