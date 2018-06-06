كوبر يرد على تصريحات راموس عن صلاح

رد المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، الأرجنتيني، هيكتور كوبر، مساء الثلاثاء، على تصريحات قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس، بشأن إصابة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف.

وقال كوبر خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء الودي بين مصر وبلجيكا، مساء الأربعاء: "أنا لست طبيبا ولا أعلم إن كان راموس طبيبا، لكن لاعب يلعب مباراة نهائية ولديه إصابة إذا استطاع الاستمرار بالتأكيد سيستمر ليس لدي شك في ذلك"، وفقاً لسكاي نيوز.

وهاجم راموس من قاموا "بتضخيم" إصابة صلاح على حد وصفه، وقال إن النجم المصري قام بجذب ذراعه وأكد أنه كان بمقدوره لعب الشوط الثاني من نهائي دوري أبطال أوروبا لو تحامل على نفسه.

وأضاف: "هناك أشياء في الحياة لا تكرر نفسها، والنهائي في دوري أبطال أوروبا هو شيء غير عادي".

وخرج صلاح بعد نصف ساعة من مباراة ليفربول وريال مدريد والنتيجة تشير للتعادل السلبي قبل أن تنتهي بفوز الفريق الإسباني بثلاثية مقابل هدف.

ويبذل محمد صلاح مجهودا كبيرا من أجل محاولة اللحاق بانطلاقة مصر في كأس العالم ضد أوروغواي يوم 15 يونيو الجاري في روسيا، بعدما تأكد إصابته بجزع في أربطة الكتف من جراء سقوطه في كرة مشتركة مع قائد الريال شابها التعمد، حسب رأي بعض الخبراء.