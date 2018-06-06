مان سيتي أكثر الأندية تمثيلاً في مونديال روسيا

كشفت القائمة الكاملة للاعبين المشاركين في مونديال روسيا 2018، والتي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن أكثر الأندية تمثيلاً في القائمة هو نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الذي سيمثله في هذا المونديال 16 لاعباً، يليه ريال مدريد حامل لقب الأندية الأوروبية أبطال الدوري الذي سيمثله 15 لاعباً، وحل برشلونة في المركز الثالث بـ 14 لاعباً، بينما تساوى تشيلسي وتوتنهام وسان جيرمان في المركز الرابع بـ 12 لاعباً. وكان من الممكن أن يصل عدد لاعبي سيتي في المونديال إلى أكثر من 16 لاعباً لولا المفاجأة التي فجرها لوف مدرب ألمانيا الذي استبعد الجناح المتألق لوروي ساني من تشكيلة حامل اللقب.