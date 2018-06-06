نجم من ليفربول على رادار الريال

توصل مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني إلى اتفاق مع السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، من أجل الانتقال لصفوف الفريق الملكي في الصيف المقبل.

وأفادت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإن ساديو ماني كان من المنتظر أن يكون أولى صفقات ريال مدريد في الصيف المقبل.

وتابعت المجلة أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق كان وراء صفقة ضم السنغالي.

وأشارت إلى أن زيدان فضل التعاقد مع ماني على حساب ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد وإيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي؛ لكن رحيل زيدان المفاجئ أوقف الصفقة لكن لم يتم إلغاء الاتفاق.

وأوضحت أن ريال مدريد كان ينوي التفاوض مع ليفربول من أجل إنهاء صفقة ساديو ماني؛ لكن الاتفاق سوف يتوقف على خليفة الفرنسي في الموسم المقبل.

وكان ماني قد سجّل هدف ليفربول الوحيد في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، علمًا بأن اللقاء انتهى بفوز الملكي (3-1).