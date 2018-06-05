جماهير ليفربول تطالب بإعادة نهائي دوري أبطال أوروبا

طالب مشجعو نادي ليفربول الإنجليزي بإعادة نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي فاز فيه ريال مدريد الإسباني أواخر مايو الماضي بنتيجة 3-1.

واتخذ المشجعون هذه الخطوة بعد أن خلص أطباء أميركيون إلى أن حارس ليفربول، الألماني لوريس كاريوس، أصيب بارتجاج بالدماغ في المباراة النهائية، وفق ما ذكرت تقارير إخبارية، الثلاثاء.

وتفسر هذه الإصابة، على نطاق واسع، بأنها السبب الذي أدى إلى وقوع كاريوس في هفوات كلفت الفريق اللقب الأوروبي.

وعلى الرغم من أن الأطباء لم يحددوا متى وقع الارتجاج بالتحديد، إلا أنه يرجح أن يكون نتيجة التصادم الذي جرى بين الحارس وقائد ريال مدريد سيرجيو راموس.

وبناء على ذلك، طالب مشجو فريق "الريدز" بإعادة المباراة، وبعثوا برسائل إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونادي ريال مدريد، لكن لا يبدو أن هذا الأمر واقعي.

واتسمت بعض التغريدات التي أطلقها أنصار ليفربول بالسخرية.

وأطلق موقع إلكتروني عريضة تطالب أيضا بإعادة المباراة النهائية بين ليفربول وريال مدريد، بيد أن التفاعل معها بدا قليلا.

وفي المباراة ذاتها، أصيب نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، بإصابة في كتفه بعد احتكاك عنيف مع راموس، وغادر الملعب على إثر هذه الإصابة.