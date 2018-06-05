راموس يفجر مفاجأة عن إصابة صلاح ويسخر من فيرمينو وكاريوس

سخر سيرخيو راموس، قائد فريق "ريال مدريد" الإسباني من رد فعل نادي "ليفربول" الإنجليزي على مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، كما فجر مفاجأة بشأن إصابة اللاعب المصري محمد صلاح.

وكان راموس قد تسبب في إصابة صلاح، نجم فريق "ليفربول" الإنجليزي، ما أجبره على مغادرة الملعب في الدقيقة 30 من عمر المباراة. الأمر الذي دفع البعض باتهام راموس أنه تعمد إصابة هداف الفريق الإنجليزي، بحسب وكالة سبوتنيك.

وفي مقابلة مع صحيفة "أيه إس" الإسبانية، قال راموس "الجحيم الدامي، لقد أعطوا هذا الأمر الكثير من الاهتمام وتم تضخيم الأمر".

وتابع "لم أكن أرغب في الكلام لأن كل شيء يتضخم. أرى اللعبة جيدا، أمسك هو بذراعي أولا وسقطت على الجانب الآخر، ووقعت الإصابة للذراع الأخرى، فقالوا إنني أصبته مثلما في لعبة الجودو".

وأضاف "بعد أن قال حارس المرمى إنني أزعجته من الاصطدام معه، أنتظر أن يقول فيرمينو إنني تسببت في إصابته بالبرد بسبب سقوط قطرات العرق عليه".

كما ذكر راموس أنه تحدث مع صلاح، موضحا "لقد تحدثت مع صلاح بالرسائل وكان في حالة جيدة للغاية".

وذكر راموس أن صلاح كان بإمكانه إكمال المباراة، قائلا "كان بإمكانه أن يلعب إذا حصل على حقنة في الشوط الثاني، وأنا فعلت ذلك من قبل، ولكن عندما يقوم راموس بشيء من هذا القبيل، فإنه يتم تضخيمه".

وتابع "لا أعرف ما إذا كان ذلك بسبب وجودك في ريال مدريد لفترة طويلة والفوز لفترات طويلة بحيث ينظر إليك الناس بطريقة مختلفة".