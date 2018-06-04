أومتيتي يحسم مصيره مع برشلونة

أعلن نادي برشلونة حامل لقب الدوري الاسباني في كرة القدم، تمديد عقد مدافعه الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي لخمسة أعوام، ما سيبقيه في صفوف النادي الكاتالوني حتى نهاية موسم 2022-2023.

وقال النادي في بيان انه توصل واللاعب البالغ 24 عاما "الى اتفاق حول تمديد عقد اللاعب لخمسة مواسم اضافية، حتى نهاية 2022-2023".

وسيقطع أومتيتي انخراطه في معسكر المنتخب الفرنسي التحضيري لمونديال روسيا 2018، للتوقيع على العقد صباح "الاثنين"، قبل ان يعقد مؤتمراً صحافياً في المقر الاعلامي التابع لبرشلونة، بحسب النادي.

واعتبر النادي الكاتالوني ان تمديد عقد اللاعب الذي انضم الى صفوفه قادما من ليون الفرنسي، يشكل "أنباء رائعة لمشجعي برشلونة"، مشيراً إلى ان أومتيتي أصبح "مكونا أساسيا من دفاع الفريق الأول خلال الموسمين اللذين أمضاهما مع النادي".

وكان برشلونة قد ضم قلب الدفاع في صفقة قدرت بنحو 25 مليون يورو.

وحددت قيمة البند الجزائي في العقد السابق بـ 60 مليون يورو، ما أثار اهتمام أندية أوروبية بالتعاقد معه، لاسيما لكون هذا المبلغ "متواضعا" اذا ما تمت مقارنته بصفقات أخرى لمدافعين، مثل الهولندي فيرجيل فان دايك (من ساوثمبتون الى ليفربول الانكليزيين مقابل 84 مليون يورو)، والفرنسي إيمريك لابورت (من أتلتيك بيلباو الاسباني الى مانشستر سيتي الانجليزي لقاء 70 مليون يورو).

ولم يحدد برشلونة قيمة البند الجزائي في العقد الجديد.

وأصبح أومتيتي المولود في العاصمة الكاميرونية ياوندي، مدافع الارتكاز الثاني الى جانب جيرار بيكيه في برشلونة، علما ان الأخير مدد مؤخرا عقده مع النادي الكاتالوني حتى 2022.

ويكمل برشلونة بتمديد عقد أومتيتي، سلسلة من التمديدات لعدد من لاعبيه الأساسيين، يتقدمهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (حتى 2021)، الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن (حتى 2022) وسيرجي روبرتو (2022).