محمد صلاح يعود لدائرة اهتمامات برشلونة

عاد النجم المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، لدائرة اهتمامات نادى برشلونة الإسبانى في ظل حالة الغموض التي تسيطر على صفقة التعاقد مع الفرنسى غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني هذا الصيف.

وكشف موقع "دياريو جول" الإسباني، أن إدارة برشلونة اختارت الثنائي محمد صلاح وكيليان مبابي خياراً بديلاً للمهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان حال فشل إتمام الصفقة.

وأضاف أن صفقة انتقال كيليان مبابي لصفوف برشلونة تبدو معقدة للغاية في ظل توتر العلاقات بين ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة، منذ تعاقد نادى العاصمة الفرنسية الصيف الماضى مع نيمار قادماً من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، الأمر الذى يعزز من فرص التعاقد مع محمد صلاح الذى أبهر العالم بمستوياته الرائعة مع ليفربول.

وأوضح الموقع الإسبانى أن برشلونة لا يزال يعاني من خلل واضح فى خط الهجوم منذ رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان، حيث تسعى إدارة النادي الكتالوني للتعاقد مع لاعب سوبر لتعويض غياب نيمار وفقا لليوم السابع.