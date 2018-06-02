صلاح يحسم انتقاله إلى ريال مدريد بعد رحيل زيدان

كشف موقع "إكسبريس" الإنجليزي إن النجم المصري محمد صلاح قرر بصفة شبه نهائية الاستمرار مع ليفربول ولم يعد مهتما بالانتقال إلى الدوري الإسباني وتحديدا إلى ريال مدريد.

ونقل الموقع عن مجلة "دياريو غول" الإسبانية أن صلاح قرر البقاء في ليفربول بعد القرار المفاجئ للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان القاضي بمغادرة النادي الملكي.

وأضاف الموقع أن شكوكا باتت تساور صلاح بشأن اللعب في سانتياغو بيرنابيو بعد استقالة زيدان، مشيرا إلى أن اللاعب يعتقد أنه سيعاني من الضغط في محاولة منه لإثارة إعجاب المدرب الجديد، وفقا لسكاي نيوز.

وربطت تقارير إعلامية على مدى الأشهر الأخيرة بين النجم المصري والنادي الملكي، إلا أن أيا من الطرفين لم يؤكد الأمر.