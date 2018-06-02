رباعية أسترالية في مرمى تشيكيا

حقق المنتخب الأسترالي لكرة القدم بطل آسيا فوزاً كبيراً على نظيره التشيكي 4 - صفر في النمسا، في لقاء ودي ضمن استعداداته لنهائيات مونديال روسيا التي تنطلق في 14 الشهر الحالي. ويدين فريق المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك بفوزه الى ماثيو ليكي الذي سجل ثنائية (32 و54) وأضاف اللبناني الأصل اندرو نبوت (72) وياكوب يوغاس (80 خطأ في مرمى فريقه) الهدفين الآخرين. وتخوض استراليا مباراة تحضيرية أخيرة في التاسع من الشهر الحالي ضد المجر في بودابست قبل السفر الى روسيا.