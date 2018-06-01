لاعب واحد من ريال مدريد لم يودع زيدان

ودع نجوم ريال مدريد، كل بطريقته الخاصة، مدربهم الفرنسي زين الدين زيدان، الذي أعلن الخميس مغادرته الفريق، ماعدا لاعبا واحدا هو اللاعب الويلزي غاريث بيل.

ونشر عدد من اللاعبين، على حساباتهم الرسمية بالمواقع الاجتماعية، صورا تجمعهم بزيدان مرفقين إياها بعبارات حب وتقدير واحترام.

ومن بين اللاعبين الذين ودعوا زيدان، كيلور نافاس وكيكو كاسيا ولوكا مودريتش وكارفاخال وأشرف حكيمي وراموس وثيو هيرنانديز ومارسيلو وبنزيمة ورونالدو، وآخرون.

وخلت قائمة اللاعبين المودعين من اللاعب الويلزي غاريث بيل، الذي لم يكلف نفسه عناء نشر أي صورة أو تدوينة على حساباته.

وقالت تقارير إعلامية إن هذا الأمر يعود إلى العلاقة المتوترة التي كانت تحكم الطرفين، حيث يعتبر بيل أن زيدان همشه ولم يعطه الفرصة لإثبات ذاته داخل المجموعة، وفقا لسكاي نيوز .

وأعلن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، الخميس، استقالته من تدريب ريال مدريد الإسباني، بعد أقل من أسبوع من تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا.